TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Gelir dağılımındaki adaletsizlik derinleşiyor

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye'nin uluslararası arenadaki 'derin yalnızlıktan' kurtulmak zorunda olduğunu belirterek "Uzun zamandır büyümemiz sürdürülebilirlik kriterlerinden uzak. Türkiye ekonomisinin en kritik sorunu kurumsuzlaşma" dedi. Kaslowski, gelir dağılımındaki adaletsizliğin derinleştiğini söyledi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, sıkı para politikasına bir süre daha devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Uzun zamandır büyümemiz sürdürülebilirlik kriterlerinden uzak. Enflasyonu düşürme hedefinde uzlaşamamamız fiyat istikrarını engelliyor" diyen Kaslowski "Gelir dağılımındaki adaletsizlik derinleşiyor. İşsizlik rakamlarında artış ve geniş tanımlı işsizliğin neredeyse toplumun 3'te birini sarması yangının hızla yayıldığını gösteriyor” diye konuştu.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi’nde konuşan Kaslowski, Türkiye ekonomisinin bugün karşı karşıya olduğu en kritik sorunun 'kurumsuzlaşma' olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

'Uluslararası alandaki derin yalnızlıktan kurtulmalıyız'

"Kurumlarımızın zayıflaması, karar verme ve uygulama süreçlerinde uzun vadeli, öngörülebilir, bilimsel plan ve aksiyonların yerini kısa vadeli karar ve uygulamaların alması, istişare mekanizmasının yeterince çalıştırılmaması gibi sorunlarımız var. Her geçen gün kurumlardaki bu eriyişin, idari sistemimizin işleyişine, toplumumuzun refah ve huzuruna, ülkemizin piyasalardaki görünümüne, itibarına, güvenilirliğine ne denli ciddi hasar verdiğini daha iyi görüyoruz."

"Uluslararası alandaki derin yalnızlıktan kurtulmalıyız" diyen Kaslowski, "Müttefiklerle ve çevre ülkelerle ilişkilerin onarılmasını, Türkiye’nin stratejik kimliğinin, hedef aldığı çağdaş değerler doğrultusunda netleşmesini, AB ile ilişkilerin al-ver kapanından kurtularak tam üyelik hedefi ile ileriye götürülmesini bekliyoruz. Bireysel hak ve özgürlüklere yönelik kısıtlamaların kalkması, hukukun üstünlüğüne saygının tesisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması, yeni bir onarım döneminin olmazsa olmaz adımlardır" ifadelerini kullandı.