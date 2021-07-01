GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatıyor

ABD merkezli dev giyim şirketi GAP, İngiltere'de mağazacılık faaliyetlerine son veriyor. GAP, İngiltere'de sadece online olarak hizmet vermeye devam edecek.

81 mağazaya kilit vuracak

Hürriyet'in haberine göre GAP yaptığı açıklamada Birleşik Krallık ve İrlanda'da bulunan 81 mağazasının tamamının kapanma süreçlerinin Ağustos ve Eylül ayında tamamlanacağını duyurdu. İki pazarda da sadece online satış yapma kararı aldı.