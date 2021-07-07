Rusya ve İtalya ‘yeşil koridorun’ devreye alınmasını görüşüyor

Rusya İhracat Merkezi Genel Direktörü Nikişina’nın, İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Giorgetti ile iki ülke arasındaki teslimat hızını artıracak ve ticareti yoğunlaştıracak olan ‘yeşil koridorun’ tam teşekküllü olarak devreye alınmasını görüştüğü öğrenildi.

Rusya İhracat Merkezi web sitesinde yayınlanan açıklamaya göre merkezin Genel Direktörü Veronika Nikişina, İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Giancarlo Giorgetti ile iki ülke arasındaki teslimat hızını artıracak ve ticareti yoğunlaştıracak olan ‘yeşil koridorun’ tam teşekküllü olarak devreye alınmasını görüştü.

Buna göre bilgi sistemlerinin eksiksiz entegrasyonu sayesinde kargonun türü ve değeri ile ilgili bilgi alışverişi, iki ülkenin yetkili kurumları arasında sayısal olarak iletilecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Nikişina, “İlgili düzenlemelerin işlevlerini yerine getirmesi için hem teknik hem de yasal gereklilikler mevcut. Projenin başarısı, tüm bu gereksinimlerin dikkate alınmasındaki başarıya, ayrıca gerekli teknik altyapının hayata geçirilmesine bağlı olacak. Projenin detaylarını tartışmaya başlamak için teknik ekibin kurulmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Projenin geliştirilmesi sırasında Rusya’da ihracatçılara yönelik geçen yıl kurulan ‘Tek Pencere’ adlı sayısal platform önemli bir unsur olacak, zira iki ülkenin gümrük makamları arasında bilgi alışverişi bu platform üzerinden düzenlenecek.