Rusya’nın 'stratejik nükleer üçlüsü'nün ayrılmaz bileşeni: Stratejik Füze Kuvvetleri

Rus lider, Stratejik Nükleer Kuvvetleri'ndeki modern silah oranının 2020 yılına kadar yüzde 60 olacağını vurguladı.
Sputnik, Rus Stratejik Nükleer Kuvvetleri’nin hizmetinde bulunan silahları derledi.
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'nin görevleri arasında, Rusya'yı havadan ve hava sahası dışından gelebilecek her türlü saldırıya karşı koruma vazifesi bulunuyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük 3. kuvvet olan Stratejik Füze Kuvvetleri’nin yeni silahlarla öncelikli olarak donatılacağını açıkladı.
Rus lider, Stratejik Nükleer Kuvvetleri'ndeki modern silah oranının 2020 yılına kadar yüzde 60 olacağını vurguladı.
Sputnik, Rus Stratejik Nükleer Kuvvetleri’nin hizmetinde bulunan silahları derledi.
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