Rusya’nın 'stratejik nükleer üçlüsü'nün ayrılmaz bileşeni: Stratejik Füze Kuvvetleri

Yars füze sistemleri ile RS-24 Yars tipi kıtalararası balistik füzeleri.

Bu sistemlerin başlıca avantajı, mobil olmaları. Kapsamlı bir savaş tehlikesi halinde bu sistemler, devriye görevi yapıyor ve olası düşmanın uydularından ve keşif kuvvetleri tarafından takip edilmesi aslında imkânsız hale geliyor.