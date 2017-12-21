Kayıt
04:48 24 Aralık 2017
Ankara-3°C
İstanbul+ 5°C
Canlı Yayın
    Arama
    Fotoğraf

    Rusya’nın 'stratejik nükleer üçlüsü'nün ayrılmaz bileşeni: Stratejik Füze Kuvvetleri

    URL'yi kısaltın
    0 120

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri
    • Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri
    • Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri
    • Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri
    • Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri
    • Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri
    • Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri
    • Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri
    • Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri
    © Sputnik/ Alexander Vilf
    Yars füze sistemleri ile RS-24 Yars tipi kıtalararası balistik füzeleri.
    Bu sistemlerin başlıca avantajı, mobil olmaları. Kapsamlı bir savaş tehlikesi halinde bu sistemler, devriye görevi yapıyor ve olası düşmanın uydularından ve keşif kuvvetleri tarafından takip edilmesi aslında imkânsız hale geliyor.

    Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'nin görevleri arasında, Rusya'yı havadan ve hava sahası dışından gelebilecek her türlü saldırıya karşı koruma vazifesi bulunuyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük 3. kuvvet olan Stratejik Füze Kuvvetleri’nin yeni silahlarla öncelikli olarak donatılacağını açıkladı.

    Rus lider, Stratejik Nükleer Kuvvetleri'ndeki modern silah oranının 2020 yılına kadar yüzde 60 olacağını vurguladı.

    Sputnik, Rus Stratejik Nükleer Kuvvetleri’nin  hizmetinde bulunan silahları derledi.

    İlgili konular:

    Rusya, yeni füze savunma sistemini test etti
    Rusya, modernize edilen bir füze savunma sistemini denedi
    Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'nden Yars füzesi ile tatbikat
    Etiketler:
    Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, Rusya Silahlı Kuvvetleri, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tümfotoğraflar

    • Rusya'nın Saint Petersburg kentindeki Ice Fantasy 2018 Festivali
      Son güncelleme: 20:07 23.12.2017
      20:07 23.12.2017

      Saint Petersburg'da Ice Fantasy 2018 Festivali ziyaretçilerini ağırlıyor

      Rusya'nın Saint Petersburg kentinde buzdan yapılan heykeller, bugün başlayan geleneksel Ice Fantasy 2018 Festival'i kapsamında Peter and Paul kalesinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

      5
    • Kuzey Kore
      Son güncelleme: 00:38 23.12.2017
      00:38 23.12.2017

      2018'de 3. Dünya Savaşı'nın çıkabileceği 5 yer

      Amerikan National Interest (NI) dergisi, 2018 yılında 3. Dünya Savaşı'nın çıkabileceği 5 yeri listeledi. Analizde Kuzey Kore ve Ukrayna'daki durumun yanı sıra Türkiye'nin sınırlarındaki muhtemel gelişmeler de savaş riskini tetikleyebilecek unsurlar olarak görüldü.

      5
    • Kırım’da Rus çocuklar Tatarca öğreniyor
      Son güncelleme: 22:00 22.12.2017
      22:00 22.12.2017

      Kırım’da Rus çocuklar Tatarca öğreniyor

      Kamenka, Simferopol kentinin yoğunlukla Kırım Tatarlarının yaşadığı ilçesi. İlk Kırım Tatarca eğitim veren okul da burada açıldı. Sovyet şair ve edebiyat uzmanı Eşref Şemi-zade’nin adını taşıyan okulda Kırım Tatarları dışında diğer etnik gruplardan da öğrenciler eğitim görüyor.

      7
    • Rus ordusundan S-400'lü tatbikat
      Son güncelleme: 19:12 22.12.2017
      19:12 22.12.2017

      Rus ordusunun düzenlediği S-400'lü tatbikattan görüntüler

      Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'ne bağlı Zelenogorsk Füze Alayı askerleri, Leningrad bölgesindeki bir askeri alanda S-400 Triumf hava savunma sistemlerini kullanarak kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi.

      10

    Önerilenler

    Multimedya

    Kırım’da Rus çocuklar Tatarca öğreniyor
    Kırım’da Rus çocuklar Tatarca öğreniyor
    Karikatür
    'Guardiola'ya devlete isyandan soruşturma açıldı'
    İnfografik
    Akkuyu NGS hakkında bilinmesi gerekenler

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam