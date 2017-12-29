Kuzey Kore'de füze denemesi şerefine yeni pullar basıldı

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA’nın yayınladığı ve lideri Kim Jong-un’un resimleri ile füze denemesiyle ilgili bilgilerin yer aldığı yeni pul koleksiyonunun fotoğrafları, Sputnik’in galerisinde.
Kuzey Kore'de bir ay önce 29 Kasım’da gerçekleştirilen 'Hwasong-15' adlı kıtalararası balistik füze denemesi şerefine yeni posta pulları basıldı.
Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA’nın yayınladığı ve lideri Kim Jong-un’un resimleri ile füze denemesiyle ilgili bilgilerin yer aldığı yeni pul koleksiyonunun fotoğrafları, Sputnik’in galerisinde.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Kar kızları (Sneguroçka’lar) geçit töreni düzenlendi.
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New York'un Bronx mahallesindeki apartmanda çıkan yangın 12 kişinin ölmesine yol açtı. New York Belediye Başkanı Bill De Blasio 'kentte son 25 yılda gördüğümüz en kötü yangın trajedisi' ifadelerini kullandı.
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