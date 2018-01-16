Filipinler'de Mayon Yanardağı endişesi

Mayon Yanardağı bölgesinden kareler Sputnik'in galerisinde.
Filipinler'deki Mayon Yanardağı patlamaya başladı. Yakınlarında yaşanan sakinler tahliye edilirken turistler için de uyarılarda bulunuldu.
Mayon Yanardağı bölgesinden kareler Sputnik'in galerisinde.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarihi Yarımada'nın önemli noktalarından Beyazıt ve Çemberlitaş meydanları ile buralara erişimi sağlayan cadde ve bağlantılı sokakları yeniden düzenliyor.
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