İkinci Dünya Savaşı'nın yönünü değiştiren 200 gün: Stalingrad Zaferi’nin 75.yıldönümü

200 gün ve gece süren Stalingrad muharebesine her iki taraftan 2 milyon kadar asker ve 2000 uçak katıldı.

Çatışmalar 17 Eylül 1942'de başlarken, Kızıl Ordu 19 Kasım'da karşı atağa geçti.

Alman birliklerini kuşatan Sovyet ordusu, 2 Şubat 1943'de Nazi mareşali Friedrich Paulus dahil yaklaşık 300.000 Alman askerini esir aldı.

Stalingrad zaferi, Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'nda yenilmeye başladığı tarih olarak kabul ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı özel kararnameye göre, 2018 yılında Stalingrad Muharebesi’nde kazanılan zaferin 75. yıldönümü resmi bayram olarak kutlanacak.

Sadece İkinci Dünya Savaşı'nın değil, askeri tarihin de en kanlı muharebelerinden biri olan Stalingrad Savaşı’nın arşiv kareleri, Sputnik’in galerisinde.