Güzelliğiyle büyüleyen St. Petersburg Metrosu’ndan renkli görüntüler

St. Petersburg metrosu yetkilileri, kentin sembollerinden biri olan ve tarihinin ayrılmaz parçası olarak görülen metro istasyonlarının eşi benzeri olmayan atmosferini yansıtmak amacıyla ‘St. Petersburg Metrosu’nun Estetiği’ isimli projeye imza attı. Bu proje kapsamında Instagram’daki @metro178 sayfasında St. Petersburg metro istasyonlarında çekilen etkileyici görüntüler paylaşılıyor. Projeye ünlü Petersburg’lu mizisyen, sanatçı, yazar, ressam ve sporcuların da katıldığı projenin görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.
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