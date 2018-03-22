Güzelliğiyle büyüleyen St. Petersburg Metrosu’ndan renkli görüntüler

Rusya’nın ‘kültür başkenti’ olarak bilinen St. Petersburg kentinin metrosu muhteşem sanat eserleriyle dolu. Her istasyonu bir saray gibi süslenmiş olan metro, dünyanın en güzel metroları arasında yer alıyor.

St. Petersburg metrosu yetkilileri, kentin sembollerinden biri olan ve tarihinin ayrılmaz parçası olarak görülen metro istasyonlarının eşi benzeri olmayan atmosferini yansıtmak amacıyla ‘St. Petersburg Metrosu’nun Estetiği’ isimli projeye imza attı. Bu proje kapsamında Instagram’daki @metro178 sayfasında St. Petersburg metro istasyonlarında çekilen etkileyici görüntüler paylaşılıyor. Projeye ünlü Petersburg’lu mizisyen, sanatçı, yazar, ressam ve sporcuların da katıldığı projenin görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.