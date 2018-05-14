Sivastopol'daki Rusya Karadeniz Filosu’nun 235. yıl dönümü kutlamalarından renkli kareler

Gemilerde bayrak çekme ve askeri geçit törenleri, çeşitli tiyatro gösterileri ve askeri orkestra konserlerini içeren kutlama programına çok sayıda kent sakini ve konuk katıldı.
Sivastopol'dan renkli kareler, Sputnik'in galerisinde.
Kırım'ın Sivastopol kenti, Rusya Karadeniz Filosu’nun kuruluşunun 235. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen görkemli kutlama etkinliklerine sahne oldu.
Gemilerde bayrak çekme ve askeri geçit törenleri, çeşitli tiyatro gösterileri ve askeri orkestra konserlerini içeren kutlama programına çok sayıda kent sakini ve konuk katıldı.
Sivastopol'dan renkli kareler, Sputnik'in galerisinde.
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