Rusya’da 'ARMY-2018' Fuarı: Yeni Kalaşnikof ürünleri görücüye çıktı

Şirketin standında çeşitli silahların yanısıra yeni geliştirilen elektrikli motosiklet ve elektrikli otomobil modelleri de görücüye çıkarıldı.
Zyaretçilerin yoğun ilgisini çeken yeni Kalaşnikof ürünlerinin bazıları, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’nın Moskova bölgesindeki Kubinka kasabasında bugün başlayan ve son teknoloji askeri ürünlerin sergilendiği 'ARMY-2018' Fuarı kapsamında Rusya'nın en büyük silah üreticisi Kalaşnikof'un geliştirdiği yeni ürünler tanıtıldı.
Şirketin standında çeşitli silahların yanısıra yeni geliştirilen elektrikli motosiklet ve elektrikli otomobil modelleri de görücüye çıkarıldı.
Zyaretçilerin yoğun ilgisini çeken yeni Kalaşnikof ürünlerinin bazıları, Sputnik’in galerisinde.
Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden 2018 MTV Video Müzik Ödülleri, ABD’nin New York şehrindeki Radio City Music Hall'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Antalya ve Muğla'daki sahillerde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Avrupa Birliği (AB), Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Yunanistan'a 8 yıldır dayattığı, halkın canına kast eder nitelikteki ekonomik kurtarma programı sona erdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, davet edilmiş olduğu Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’ın düğününe katıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)