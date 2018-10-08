'Havhavarandum': Brexit'i protesto eden köpek sahipleri ikinci bir referandum istedi

Bulldoglar, haskiler, boxerlar, beaglelar... Her cinsten yaklaşık 1000 köpek ve sahipleri Londra'da parlamento binasına yürüdü. İngilizce havlamak anlamına gelen 'woof' fiiliyle 'referandum' sözcüğünün bileştirilmesiyle oluşturulan 'Wooferendum' (Ya da Türkçesiyle 'Havhavarandum') adlı kampanyaya destek veren ve Brexit'e karşı çıkan eylemciler bu konuda ikinci bir referandum yapılmasını istedi.