'Havhavarandum': Brexit'i protesto eden köpek sahipleri ikinci bir referandum istedi

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık 1000 köpek ve sahipleri Parlamento'ya yürüdü. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına (Brexit) karşı çıkan eylemciler bu konuda ikinci bir referandum yapılmasını istedi.
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Arjantin uzay ajansının gözlem uydusunu uzaya yolladı.
Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen 16. Uluslararası Havai Fişek Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Rus ve Sırp askerlerinin başkent Belgrad’ın 25 kilometre uzağında yer alan ve Sırbistan’ın en büyük askeri havalimanı olan Batajnica’da katıldığı askeri uçuş tatbikatı BARS-2018’in sonuna yaklaşıldı.
Dünyada birbirinden ilginç görünüme sahip birçok yeryüzü şekli bulunuyor. Bazılarının göz alıcı bir görünüme kavuşmaları binlerce hatta milyonlarca yıl alabiliyor.
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