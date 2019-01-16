Londra'da Brexit karşıtları, anlaşmanın reddedilmesini kutladı

Rusya’daki Doğu Sibirya'nın güneyinde yer alan, dünyanın en derin ve en büyük tatlı su rezervuarı olarak bilinen tektonik Baykal Gölü, yılın tüm mevsimlerinde gezgin ve fotoğrafçıların yoğun ilgisini çekiyor. Ayrıca Baykal, yaz mevsiminin yanı sıra kışın da farklı spor aktivitelere imkan sunuyor.