Rusya Güzeli 2019 adayları Moskova'da boy gösterdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen 14. IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı dün açılış gösterisiyle başladı. Ortadoğu'nun en büyük silah ve askeri araç fuarı olan IDEX,1993 yılından beri iki yılda bir Abu Dabi’de düzenleniyor.