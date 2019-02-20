Dünyada örneği yok: 2 bin yıllık anıtın üstünde eşsiz bir eser

Midyat’ın Anıtlı Köyü’nde yer alan ve Süryanilerin Mor Gabriel Manastırı'ndan sonra 9 asır boyunca Metropolitlik merkezi olarak kullandığı Mor Sobo Katedrali ile 2 bin yıllık anıtın üzerine kurulan Meryem Ana Kilisesi mimarisi ile görenleri adeta büyülüyor.
Fransa'nın Alsas bölgesinde bulunan Yahudi mezarlığının dün saldırıya uğramasının ardından ülke genelinde binlerce kişi antisemitizmi kınamak için yürüdü.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle 2019 yılının ilk Süper Ay'ı görüldü.
Fransız moda evi Chanel'in yaratıcı direktörü ve dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti.
Bu yıl 8.’si düzenlenen Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu. 65 ülkeden 7 binden fazla çalışmanın katıldığı yarışmada ödüller 19 kategoride verildi.
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