Dünyada örneği yok: 2 bin yıllık anıtın üstünde eşsiz bir eser

Midyat’ın Anıtlı Köyü’nde yer alan ve Süryanilerin Mor Gabriel Manastırı'ndan sonra 9 asır boyunca Metropolitlik merkezi olarak kullandığı Mor Sobo Katedrali ile 2 bin yıllık anıtın üzerine kurulan Meryem Ana Kilisesi mimarisi ile görenleri adeta büyülüyor.