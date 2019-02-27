NASA'nın uzaydan çektiği Dünya görüntüleri

NASA’nın yayınladığı fotoğraflardan en göz alıcı olanları Sputnik’in seçkisinde.
NASA’nın yayınladığı Dünya isimli fotoğraf serisi, çeşitli uzay araçları tarafından çekilen görüntülerden oluşuyor.
NASA’nın yayınladığı fotoğraflardan en göz alıcı olanları Sputnik’in seçkisinde.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda bu sabah meydana gelen yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı
Ocakta Shot on iPhone Challenge yarışması için iPhone kullanıcılarını en iyi fotoğraflarını göndermeye davet eden Apple, yarışmayı kazanan on fotoğrafı açıkladı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinde ilk defa Anadolu'yu çevreleyen her 3 denizde aynı anda gemi, uçak, helikopter ve kıyı birliklerinin topyekun iştirak ettiği 'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı' başladı.
91. Oscar Ödülleri Töreni sonrası her sene olduğu gibi bu sene de yapılan after parti, birbirinden şık ünlüleri misafir etti. Beverly Hills'teki Walli Sannenberg Merkezi'de düzenlenen Vanity Fair geleneksel partisine sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri akın etti.
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