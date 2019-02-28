Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da yaklaşık 800 yıllık, deri üzerine İbranice yazılı, dini motifli kitap ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.
NASA’nın yayınladığı Dünya isimli fotoğraf serisi, çeşitli uzay araçları tarafından çekilen görüntülerden oluşuyor.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda bu sabah meydana gelen yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı
Ocakta Shot on iPhone Challenge yarışması için iPhone kullanıcılarını en iyi fotoğraflarını göndermeye davet eden Apple, yarışmayı kazanan on fotoğrafı açıkladı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinde ilk defa Anadolu'yu çevreleyen her 3 denizde aynı anda gemi, uçak, helikopter ve kıyı birliklerinin topyekun iştirak ettiği 'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı' başladı.
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