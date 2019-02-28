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10:48 28 Şubat 2019
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    Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

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    • Diyarbakır'da ele geçirilen 800 yıllık İbranice kitap
    • Diyarbakır'da ele geçirilen 800 yıllık İbranice kitap
    • Diyarbakır'da ele geçirilen 800 yıllık İbranice kitap
    • Diyarbakır'da ele geçirilen 800 yıllık İbranice kitap
    • Diyarbakır'da ele geçirilen 800 yıllık İbranice kitap
    © AA / Diyarbakır Valiliği
    Merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen, 800 yıllık deri üzerine İbranice yazılı, dini motifli kitabın ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

    Diyarbakır'da yaklaşık 800 yıllık, deri üzerine İbranice yazılı, dini motifli kitap ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

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    Etiketler:
    tarihi eser, İbranice kitap, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kayapınar, Diyarbakır
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