Japonya’da yeni imparatorun ilk günü

Japonya’nın yeni imparatoru Naruhito tahtı resmi törenle devraldı. Naruhito’nun tahtı devralması ile birlikte Japonya’da Reiwa dönemi başladı.
2019’un Nisan ayı, ilk gerçek karadelik fotoğraflarıyla tarihe geçti.
Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği’nin (Rosgvardiya) ilk güzellik foto yarışının sonuçları belli oldu.
Almanya'da Ludwig Maximilians Üniversitesi'ndeki bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla organ üretme yöntemini bir adım ileriye taşıdı. Ali Ertürk ve ekibi, üç boyutlu transparan organ üretmeyi başardı.
Baharla birlikte uyanan doğa farklı çeşitte renk ve güzelliği ile görenleri büyülüyor. Yeşillenen ağaçlar, parklar, ormanlar ile birlikte papatyalar, gelincikler de doğanın büyüleyen tablosundaki yerini aldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)