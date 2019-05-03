Nesli tükenmekte olan ceylanlara bahçesinde bakıyor

Dünyanın bazı bölgelerinde yaşayan, nesli tehlike altındaki türlerden ceylanların, Türkiye'de en çok bulunduğu kentlerin başında Şanlıurfa geliyor. Geçmişte sürüler halinde yaşadığı belirtilen ceylanlar, son yıllarda sayılarının azalması nedeniyle Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğal ortamlarda koruma altında tutuluyor.

Ürkek ve narin özellikleriyle bilinen, adına türküler yazılan ceylanlar, simgesi olduğu Şanlıurfa'da, kimi vatandaşlardan da yakın ilgi görüyor.