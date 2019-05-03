20 yıllık çam ağacının kesilmemesi için projeyi değiştirdi

Tokat'ta yaşayan 40 yaşındaki Atila Turgut, betondan yapacağı kafenin yerinde 20 yıllık çam ağacı olduğu için projeyi değiştirdi. Turgut, çam ağacını kesmeyip, ahşaptan kafe yaptı. Kesilmeyen çam ağacı ise kafenin içinde kaldı.
Şanlıurfa'da yaşayan Fevzi Felhan, nesli tükenme tehlikesi altında olan 10 ceylanı evinin bahçesinde özenle besliyor.
Rus Donanması'na ait, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Akdeniz'e doğru yol alan geminin, boğazdan geçişi sırasında, güvertesinde konteyner taşıdığı görüldü.
Diyarbakır’da tutuklu yakınlarının yapmak istediği basın açıklaması ve oturma eylemine izin verilmedi. Eyleme yönelik müdahale sırasında 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
ABD'de Los Angeles'ta düzenlenen Billboard Müzik Ödülleri'nde Drake organizasyon tarihinde en çok ödül kazanan sanatçı olup Taylor Swift'i geçti. Türkiye'de Show TV'nin canlı yayınladığı törende Madonna yeni şarkısı Medellin'i ilk kez seslendirdi, Mariah Carey'ye 'İkon Ödülü' verildi. Güney Koreli grup BTS ise 'En İyi İkili/ Grup' ödülüne layık görüldü, "Hala 6 yıl öncesindeki aynı çocuklarız" mesajı verdi.
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