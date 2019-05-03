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    20 yıllık çam ağacının kesilmemesi için projeyi değiştirdi

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    • Kent merkezinde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Atila Turgut, 6 ay önce istihdam sağlamak için Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan harabe evleri satın aldı.
    • Kafe inşaatı yapımı için proje çizdiren Turgut, evlerin önünde bulunan 20 yıllık çam ağacının kesileceğini öğrenince projede değişiklik yapmaya karar verdi.
    • Evleri yıktıran Turgut, daha sonra betondan inşa edeceği kafeyi çam ağacı için ahşaptan yapmaya karar verdi.
    • İşletme sahibi Turgut, çam ağacı kafenin içinde olacak şekilde plan yaptırdı. Ağacı korumaya alan Turgut'un bu davranışı, kafesine gelen müşterileri de memnun etti.
    © DHA / FATIH YILMAZ
    Kent merkezinde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Atila Turgut, 6 ay önce istihdam sağlamak için Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan harabe evleri satın aldı.

    Tokat'ta yaşayan 40 yaşındaki Atila Turgut, betondan yapacağı kafenin yerinde 20 yıllık çam ağacı olduğu için projeyi değiştirdi. Turgut, çam ağacını kesmeyip, ahşaptan kafe yaptı. Kesilmeyen çam ağacı ise kafenin içinde kaldı.

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    Etiketler:
    çam ağacı, Kafe, Atila Turgut, Tokat
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    Multimedya

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