Yanan Galatasaray Üniversitesi'nin restorasyonu tamamlandı

2013 yılında çıkan yangında çatısı kül olan ve büyük hasar gören Galatasaray Üniversitesi'nin Ortaköy'de bulunan tarihi binasında restorasyon çalışmaları tamamlandı. 147 yıllık binada yangının ardından restorasyona 2016 yılında başlanmıştı. Restorasyon sırasında zemin güçlendirme çalışmaları yapılırken, binanın iç ve dış duvarları korundu.
Doğanın muhteşem güzelliklerini açığa çıkaran makro fotoğraf çekimleri gözle görülmeyen detayları açığa çıkararak görenleri büyülüyor.
Görsel iletişimin, halkının dağıldığı geniş topraklara ulaşmaya çalışan Sovyetler için önemli bir yeri vardı. Bu da SSCB’de reklam içerikli çok sayıda poster ve broşür üretilmesini sağladı.
Fransa'nın Cannes şehrinde sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen 72. Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor.
Günümüzde turistler bazı tarihi ve doğal görülmeye değer yerleri sadece fotoğraflardan görebiliyor.
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