Suriyelilerin bayram için ülkelerine dönüşü sürüyor

Türkiye'de bulunan 4 milyonu aşkın Suriyelilerden kayıt yapanlar Ramazan ve Kurban bayramı’nı geçirmek için Suriye'ye dönüş yapıyorlar.

Dini bayramlarda son 3 yıldır Türkiye'den Suriye'ye dönüş izni uygulaması olurken, bu sene ise dönüş için yoğun bir ilgi var. Suriye'ye dönüş yapmak isteyenler Kilis, Gaziantep ve Hatay Valiliklerinin Suriyelilerin dönüşü için açmış olduğu internet adresi üzerinde kayıtları yapılırken, her gün için ise 5 bin kişilik kontenjan ayrıldı.