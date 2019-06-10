Arazilerini izlemek için 360 derece dönen ev inşa etti

Erzincanlı iş insanı Yavuz Peker, arazilerini gören tepeye 360 derece dönen ev inşa etti. Tek bilye üzerinde ve elektrik motoru sayesinde ev ayarlanabilen hızda dönüşünü tamamlarken, Peker hem günün yorgunluğunu atıyor hem de arazisini izliyor.
Tüm dünyada her yıl 8 Haziran, denizlerin insanoğlu için yaşamsal önemini hatırlatmak amacıyla "Dünya Okyanuslar Günü" olarak kutlanıyor.
Rusya’nın St. Petersburg kentinde 23. Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapılarını ziyaretçilere açtı.
Forbes dergisi , müzik dünyasının en çok kazanan kadın sanatçıları listesini yayınladı. Ünlü sanatçı Rihanna’nın ilk sıraya oturduğu listede, Taylor Swift, Beyonce, Madonna ve Celine Dion gibi isimler de yer alıyor.
Azerbaycan’nın başkenti Bakü’de düzenlenen Miss & Mister Azerbaycan Yarışması’nda ülkenin çeşitli bölgelerinden katılımcılar, en güzel kadın ve en yakışıklı erkek unvanları için yarıştı. Bu yıl 21.’si düzenlenen yarışmanın finaline 16 kadın ve 17 erkek kaldı.
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