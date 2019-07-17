Parçalı Ay tutulması İstanbul'da böyle gözlendi

Varto İlçesi’nde bulunan Hamurpet Gölü doğal güzelliğinin yanında efsanelere konu olan hikayeleri ile dikkat çekiyor. Efsanelerden en çok bilineni hamile kalan bir kadına iftira atan bir köyün, kadının bedduası ile yerle bir olduğu ve sular altında kaldığıdır.