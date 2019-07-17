Parçalı Ay tutulması İstanbul'da böyle gözlendi

Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' dün 21:43'te başladı ve yaklaşık 5 saat sürdü. Tutulma, İstanbul'da eşsiz manzaralar oluşturdu.
Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye'nin her yerinden izlenebilen parçalı Ay tutulması, 21:43'ten itibaren yarı-gölge konisine girilmesiyle başladı.
23:01'de tam bölge konisine giren ay 00.31'de tutulmanın ortasında oldu. Tutulma ortasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'i dünyanın gölgesinde kaldı.
Saat 01:59'dan itibaren tam gölgeden çıkan ay, 03.18'de de yarı-gölge konisinden çıktı ve tutulma sona erdi.
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