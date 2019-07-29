İran’lı karikatüristlerden 'Deniz Korsanı Kraliçe' sergisi

İran’ın başkenti Tahran’da İngiltere'nin Cebelitarık boğazında İran’a ait Grace 1 petrol tankerine el koymasını konu alan İran’lı karikatüristlerin yaptığı onlarca karikatürden oluşan sergi açıldı.

Sanat severlerin büyük ilgisiyle karşılanan 'Deniz Korsanı Kraliçe' adlı sergide 40 eser yer alıyor. 16 Ağustos’a kadar devam edecek olan sergiden kareler, Sputnik’in galerisinde.