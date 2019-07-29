İran’lı karikatüristlerden 'Deniz Korsanı Kraliçe' sergisi

Sanat severlerin büyük ilgisiyle karşılanan 'Deniz Korsanı Kraliçe' adlı sergide 40 eser yer alıyor. 16 Ağustos’a kadar devam edecek olan sergiden kareler, Sputnik’in galerisinde.
İran’ın başkenti Tahran’da İngiltere'nin Cebelitarık boğazında İran’a ait Grace 1 petrol tankerine el koymasını konu alan İran’lı karikatüristlerin yaptığı onlarca karikatürden oluşan sergi açıldı.
Sanat severlerin büyük ilgisiyle karşılanan 'Deniz Korsanı Kraliçe' adlı sergide 40 eser yer alıyor. 16 Ağustos’a kadar devam edecek olan sergiden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya'nın başkenti Moskova'nın merkezindeki Kızıl Meydan'da yıllık GUM Otomobil Rallisi düzenlendi.
Bu yıl 12.’si gerçekleştirilen iPhone Fotoğraf Ödülleri (IPPAWARDS) kazananları açıklandı.
Erkek dergisi MAXIM’in her yıl düzenlediği güzellik yarışmasının kazananı Rusya’nın Vologda kentinden katılan 26 yaşındaki Viktoriya Tsuranova oldu.
Kırım’ın Sivastopol şehrinde yapılan 'Karadeniz’in İncisi' güzellik yarışmasının kazananı Krasnodar temsilcisi Kseniya Sobol oldu. Yarışmaya Rusya, Belarus ve Ukrayna’dan genç kadınlar katıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)