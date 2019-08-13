Army-2019’da boy gösteren Rus kadın askerler

Oyunlar kapsamında farklı alanlarda yapılan yarışmalara katılan kadın askerler, sergiledikleri marifet ve profesyonellikle dikkat çekiyor. Army-2019’un Rus kadın katılımcıları, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’da bu yıl beşincisi düzenlenen ve 39 ülkeden 223 takım ile 5 binden fazla yarışmacı askerin katıldığı Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019’a kadın katılımcıların ilgisi de yüksek.
Oyunlar kapsamında farklı alanlarda yapılan yarışmalara katılan kadın askerler, sergiledikleri marifet ve profesyonellikle dikkat çekiyor. Army-2019’un Rus kadın katılımcıları, Sputnik’in galerisinde.
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