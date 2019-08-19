Nepalliler, 2.4 milyon ağacın kesilmesine neden olacak havalimanı planını protesto etti

Nepal’de halk, ülkenin güneyine inşa edilecek uluslararası havalimanı için milyonlarca ağacın kesilecek olmasını protesto etti.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ya da kısaltılmış adıyla SSCB, kurduğu hayat düzeniyle her daim merak konusu oldu. Bir halkın günlük hayatı ile ilgili bilgiler edinmenin en iyi yollarından biri de eski fotoğraflara bakmaktır.
ABD'nin Los Angeles kentinde 2020 yaz dönemi için yeni plaj giyim ve bikini koleksiyonlarının tanıtıldığı plaj modası defilesi düzenlendi.
Abhazya'nın dağlık kesiminde, Büyük Kafkas sıradağlarının güney yamacında bulunan Ritsa Milli Parkı, Gega ve Pşitsa nehirlerini sınırları içine alan doğa harikası bölge olarak biliniyor.
Rusya'da 234 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağı kuş sürüsüne çarpması sonucu mısır tarlasına acil iniş yaptı. Bu esnada 23 kişi yaralanırken, uçağın iniş yapmış olmasının dahi kendi başına bir mucize olduğu yorumları yapıldı.
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