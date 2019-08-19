Diyarbakır’da kayyum protestosuna müdahale

Diyarbakır’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın görevden alınarak yerine kayyum atanması protestosuna polis müdahale etti. Çevik kuvvet ve tazyikli su ile yapılan müdahalede yaralananlar oldu. Yapılan müdahale Sputnik Türkiye objektiflerine böyle yansıdı.
Nepal’de halk, ülkenin güneyine inşa edilecek uluslararası havalimanı için milyonlarca ağacın kesilecek olmasını protesto etti.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ya da kısaltılmış adıyla SSCB, kurduğu hayat düzeniyle her daim merak konusu oldu. Bir halkın günlük hayatı ile ilgili bilgiler edinmenin en iyi yollarından biri de eski fotoğraflara bakmaktır.
ABD'nin Los Angeles kentinde 2020 yaz dönemi için yeni plaj giyim ve bikini koleksiyonlarının tanıtıldığı plaj modası defilesi düzenlendi.
Abhazya'nın dağlık kesiminde, Büyük Kafkas sıradağlarının güney yamacında bulunan Ritsa Milli Parkı, Gega ve Pşitsa nehirlerini sınırları içine alan doğa harikası bölge olarak biliniyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)