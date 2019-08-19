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    Diyarbakır’da kayyum protestosuna müdahale

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    Sertaç Kayar
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    • Belediye binası önünde toplanmak isteyenlere polis tazyikli su ile müdahale ederken, kalabalık dağılmayarak müdahaleye direndi.
    • Bazı kişiler, tazyikli su ile yapılan müdahaleye zafer işaretleri ile tepki gösterdi.
    • Bir market önünde toplanan gruba da tazyikli su ile müdahale edildi.
    • Müdahale sırasında yüzüne tazyikli su gelen bir genç yaralandı.
    • Polis, kalabalığı belediye önünden tazyikli su sıkarak dağıtmaya çalıştı.
    • Kalabalıktan bazı kişiler TOMA’nın önüne geçerek zafer işareti yaptı.
    • Tazyikli suyun etkisi ile savrulan bazı kadınlar yaralanırken, arkadaşları onlara yardım ederek uzaklaştırdı.
    • Yaşlı bir kadın, üstüne sıkılan tazyikli su ile savrularak yere düştü ve gözünden yaralandı.
    • TOMA’nın su sıkmasına tepki gösteren kalabalık, TOMA’nın önüne geçerek engellemeye çalıştı.
    • Bazı gençler de TOMA’nın ilerleyişini durdurmak için TOMA’nın önüne oturdu.
    • Müdahale yaklaşık 2 saat sürdü.
    • Müdahaleden çevredeki vatandaşlar da nasibini aldı.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Belediye binası önünde toplanmak isteyenlere polis tazyikli su ile müdahale ederken, kalabalık dağılmayarak müdahaleye direndi.

    Diyarbakır’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın görevden alınarak yerine kayyum atanması protestosuna polis müdahale etti. Çevik kuvvet ve tazyikli su ile yapılan müdahalede yaralananlar oldu. Yapılan müdahale Sputnik Türkiye objektiflerine böyle yansıdı.

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