AKM'nin son hali havadan fotoğraflandı

Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yerine yapılan yeni opera binasının katları ortaya çıkmaya başladı.
İngiltere'de 27 Ağustos 1955 tarihinde Guinness Rekorlar Kitabı’nın birinci baskısı yayınlandı.
Fotoğraf makinesi üreticisi Nikon’un bu yıl 37’incisini düzenlediği 2018-2019 Nikon Fotoğraf Yarışmasının sonuçları açıklandı.
Avcılar'da Cihangir mahallesindeki bir tekstil firması, bulundukları sokakta kedilerin sıkça araçlar altında ezildiğini görerek sokağın iki girişine ‘Kedi çıkabilir’ levhaları taktırdı.
Forbes dergisinin her yıl yayınladığı 'En çok kazanan kadın oyuncular' listesine giren isimler belli oldu.
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