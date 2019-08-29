Çekirdeği kurutmak için çevreyolunun birer şeridini kapattılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Türkiye’nin tek tescilli ay çekirdeği olan 'İnegöl Alası' yetiştiren üreticiler, ürünlerini kurutacak yer bulamayınca çareyi çevreyolunun birer şeridini kapatmakta buldu.
Kral Maha Vajiralongkorn'un yakın zamanda resmi metresi ilan ettiği 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi'nin, Tayland Kraliyet Sarayı'nın internet sitesinde yayınlandıktan kısa süre sonra aşırı ilgi yüzünden sitenin çökmesine yol açan fotoğrafları Sputnik’in bu haberinde.
Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yerine yapılan yeni opera binasının katları ortaya çıkmaya başladı.
İngiltere'de 27 Ağustos 1955 tarihinde Guinness Rekorlar Kitabı’nın birinci baskısı yayınlandı.
Fotoğraf makinesi üreticisi Nikon’un bu yıl 37’incisini düzenlediği 2018-2019 Nikon Fotoğraf Yarışmasının sonuçları açıklandı.
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