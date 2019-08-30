Türkiye'nin ilk açıkhava heykel müzesine 1 milyon ziyaretçi

Brezilya, Bolivya, Paraguay ve Peru topraklarına yayılan Amazon ormanlarını alevler sardı. Yangından yükselen dumanlar uzaydan bile görünüyor. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Kurumu’nun uydu verilerine göre, mevcut yangının alanı, geçen yılkine göre yüzde 82 daha büyük.