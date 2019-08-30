Türkiye'nin ilk açıkhava heykel müzesine 1 milyon ziyaretçi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan ve Türkiye'deki ilk açık hava heykel müzesi olma özelliğini taşıyan Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi’ni 2 yılda yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti.
Brezilya, Bolivya, Paraguay ve Peru topraklarına yayılan Amazon ormanlarını alevler sardı. Yangından yükselen dumanlar uzaydan bile görünüyor. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Kurumu’nun uydu verilerine göre, mevcut yangının alanı, geçen yılkine göre yüzde 82 daha büyük.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde 70 yaşındaki Turan Güler’in dünyaya gözlerini açtıktan bir süre sonra beslemeye başladığı oğlak yanından ayrılmıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Türkiye’nin tek tescilli ay çekirdeği olan 'İnegöl Alası' yetiştiren üreticiler, ürünlerini kurutacak yer bulamayınca çareyi çevreyolunun birer şeridini kapatmakta buldu.
Kral Maha Vajiralongkorn'un yakın zamanda resmi metresi ilan ettiği 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi'nin, Tayland Kraliyet Sarayı'nın internet sitesinde yayınlandıktan kısa süre sonra aşırı ilgi yüzünden sitenin çökmesine yol açan fotoğrafları Sputnik’in bu haberinde.
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