Ağustos’un uzay olayları: İlk insansı robotun uzay yolculuğu ve Perseid Meteor Yağmuru

Rusya'nın uzaya gönderdiği ilk insansı robotun yolculuğu, halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid meteor yağmuru, ve NASA’nın Juno uzay aracı tarafından çekilen Jüpiter yüzeyindeki Büyük Kırmızı Leke görüntüleri, bu ay uzay meraklılarının ilgisini çeken gelişmelerden sadece birkaçı. Sputnik, uzay araçları vasıtasıyla yapılan yeni uzay fotoğrafları ve Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilen kareleri galeride topladı.