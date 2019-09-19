2019 EyeEm Fotoğraf Ödülleri'nde Türkiye'den çalışmaların da yer aldığı finale kalan kareler

Bu yıl yarışmaya 150’den ülkeden 100 binden fazla fotoğrafçı toplamda bir milyondan fazla fotoğrafla katıldı. Haziran ve Temmuz aylarında katılıma açılan yarışmaya tüm fotoğrafçılar, deneyimleri, yetenekleri ya da geçmişleri incelenmeksizin katılabiliyordu. Aralarında Nike, Magnum Photos, Adobe, Red Bull Illume gibi kurumların temsilcilerinin yer aldığı jüri incelemeler sonucunda on farklı kategoride 10’ar tane fotoğrafın finale kaldığını açıkladı. Yarışmanın kazananları ise 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Berlin’de gerçekleşecek Berlin Fotoğraf Haftası’nda ilan edilecek. Sputnik, yarışmanın çeşitli kategorilerinde Türk fotoğrafçıların çalışmalarının da yer aldığı karelerden bazılarını bir galeride topladı.