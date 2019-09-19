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    2019 EyeEm Fotoğraf Ödülleri'nde Türkiye'den çalışmaların da yer aldığı finale kalan kareler

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    • Türkiye'den yarışmacı Ömerali Şenakaylı'nın Kayseri'de çektiği Erciyes Dağı manzaralı görüntü, 2019 EyeEm Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri arasında yer aldı.
    • Yarışmanın 'Minimalist' kategorisinde finale kalanlardan Türk yarışmacı Altan Can'ın çalışması.
    • Yarışmanın 'Cep Telefonuyla Çekilen Fotoğraf' kategorisinde finale kalan fotoğrafçı Bimo Pradityo'nun Endonezyalı batik sanatçısının görüntülendiği fotoğrafı.
    • 2019 EyeEm Fotoğraf Ödülleri'nde finale kalan İtalya'dan fotoğrafçı Jewgenia Rücker'in çalışması.
    • 2019 EyeEm Fotoğraf Ödülleri'nde finale kalan fotoğrafçı Vitaly Golovatyuk aka Panvelvet'in Hong Kong'da çektiği kare.
    • Yarışmanın 'Gezgin' kategorisinde finale kalanlardan fotoğrafçı Sandra Morante'nin Çin'deki bir Budist tapınağında çektiği kare.
    • 'Portre Fotoğrafçısı' kategorisinde finale kalan Polonya'dan fotoğrafçı Kate Phellini'nin çalışması.
    • Yarışmanın 'Minimalist' kategorisinde finalistlerden Rus yarışması Katerina Mavrodi'nin fotoğrafı.
    • Yarışmanın 'Yaratıcılık' kategorisinde finale kalan Abhazya'dan fotoğrafçı Nikita Shchukin'in çektiği fotoğraf.
    • 'Sokak Fotoğrafçısı' kategorisinde finalistlerden yarışmacı Gaile Juknyte'nin çalışması.
    • 2019 EyeEm Fotoğraf Ödülleri'nin 'Fotoğraf Muhabirliği' kategorisinde finale kalan Filipinler'den fotoğrafçı Marlon E. Villaverde'nin görüntüsü.
    • 2019 EyeEm Fotoğraf Ödülleri'nin 'Mimarlık' kategorisinde finale kalanlardan Danimarkalı fotoğrafçı Mathias Trumminger'in çalışması.
    • 2019 EyeEm Fotoğraf Ödülleri'nde finale kalan Alman fotoğrafçı Joël Petzold'un çalışması.
    • 2019 EyeEm Fotoğraf Ödülleri'nin 'Sokak Fotoğrafçısı' kategorisinde finale kalan ABD'li yarışmacı Nei Cruz'un çalışması.
    • Yarışmanın 'Zevk Sahibi' kategorsinde finale kalan Rusya'dan fotoğrafçı Irina Petrova ile Olivia Violet'in çalışması.
    • Yarışmanın 'Portre Fotoğrafçısı' kategorisinde finale kalan Belaruslu fotoğrafçı Alexey Dulin'in görüntüsü.
    • 2019 EyeEm Fotoğraf Ödülleri'nin finalistlerinden Yunan fotoğrafçı Sotiris Bougas'ın çalışması.
    Türkiye'den yarışmacı Ömerali Şenakaylı'nın Kayseri'de çektiği Erciyes Dağı manzaralı görüntü, 2019 EyeEm Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri arasında yer aldı.

    Dünyanın en geniş fotoğrafçılık yarışması olarak bilinen EyeEm Fotoğraf Ödülleri‘nin bu yılki finalistleri açıklandı.

    Bu yıl yarışmaya 150’den ülkeden 100 binden fazla fotoğrafçı toplamda bir milyondan fazla fotoğrafla katıldı. Haziran ve Temmuz aylarında katılıma açılan yarışmaya tüm fotoğrafçılar, deneyimleri, yetenekleri ya da geçmişleri incelenmeksizin katılabiliyordu. Aralarında Nike, Magnum Photos, Adobe, Red Bull Illume gibi kurumların temsilcilerinin yer aldığı jüri incelemeler sonucunda on farklı kategoride 10’ar tane fotoğrafın finale kaldığını açıkladı. Yarışmanın kazananları ise 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Berlin’de gerçekleşecek Berlin Fotoğraf Haftası’nda ilan edilecek. Sputnik, yarışmanın çeşitli kategorilerinde Türk fotoğrafçıların çalışmalarının da yer aldığı karelerden bazılarını bir galeride topladı.

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