Öğrenciler ve çevreciler, Küresel İklim Grevi için 139 ülkede sokaklara döküldü

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 139 ülkede hükümetleri iklim krizi konusunda harekete geçmeye zorlamak için Küresel İklim Grevi eylemleri düzenlendi.
Amasya'da bir ilkokulda öğrenci ve öğretmenler tarafından bakılan ve okulun maskotu haline gelen kedi, ders saatlerinde öğrencilerle sınıfa giriyor, teneffüslerde ise yavrularıyla ilgileniyor.
Afyonkarahisar''da girişimci Soner Çakır, karpuz ve kavundan sirke yaptı. Üzüm ve elma sirkesinin aksine tatlı olan kavun ve karpuz sirkesi, yoğun ilgi gördü.
Dünyanın en geniş fotoğrafçılık yarışması olarak bilinen EyeEm Fotoğraf Ödülleri‘nin bu yılki finalistleri açıklandı.
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2019 başladı. Festivalde gösteri uçuşları yapan Türk Yıldızları ve Solo Türk fuar katılımcıları tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Gösteri uçuşları ve hava araçları Sputnik'in bu seçkisinde.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)