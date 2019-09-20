Öğrenciler ve çevreciler, Küresel İklim Grevi için 139 ülkede sokaklara döküldü

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2019 başladı. Festivalde gösteri uçuşları yapan Türk Yıldızları ve Solo Türk fuar katılımcıları tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Gösteri uçuşları ve hava araçları Sputnik'in bu seçkisinde.