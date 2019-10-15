Kayseri'de baraj suları çekilince iskelet ve kafatasları ortaya çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2003 yılında su tutmaya başlayan Yamula Barajı’nın altında kalan Taşhan Mahallesinin bazı kalıntıları, suların çekilmesiyle beraber ortaya çıktı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı’nın sularının çekilmesiyle mezarlıklarda bulunan iskelet ve kafatasları ortaya çıktı. Gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşıran mahalle sakinleri, kemiklerin toplanarak farklı bir mezarlığa defnedilmesini istiyor.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2003 yılında su tutmaya başlayan Yamula Barajı’nın altında kalan Taşhan Mahallesinin bazı kalıntıları, suların çekilmesiyle beraber ortaya çıktı.
Şanlıurfa'nın Suruç ve Mardin'in Nusaybin ilçelerine düzenlenen havanlı saldırıda toplam dört sivil hayatını kaybetti.
Nusaybin-Kamışlı sınırında gün boyu yaşanan gelişmeler Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
Anadolu Ajansı, Suriye Milli Ordusu'nun (eski adı ÖSO) Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdiğini duyurdu.
'Barış Pınarı Harekatı' 16.00'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan operasyonu Twitter hesabından duyurdu. Operasyonun başlamasının ardından Suriye'nin bazı bölgelerine obüs atışları yapılmaya başlandı.
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