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14:27 28 Ekim 2019
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    AA: İdlib'de Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

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    • İdlib'in Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti.
    • AA, söz konusu çatışmaların olduğu olay yerini görüntüledi.
    • Kameralara yansıyan görüntülerden, bir evin yerle bir edildiği, bir aracın yandığı ve evlerin etrafındaki çadırların ve sivillere ait evlerin zarar gördüğü anlaşılıyor.
    • Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu görülüyor.
    • Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon İdlib'de gece yarısı gerçekleşmişti.
    • 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA), Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına almıştı.
    • Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) operasyona ilişkin yayımlanan açıklamada, ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur ifadesi kullanılmıştı.
    • ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon yetkilileri, söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldürüldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek için çalışma yürüttüklerini kaydetmişti.
    • Söz konusu haberlerde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını söylediği belirtilmişti.
    © AA / Muhammed Abdullah
    İdlib'in Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti.

    ABD'nin, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyon yeri, AA kameralarına yansıdı.

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    Etiketler:
    Muhammed Abdullayev, Beyaz Saray, Donald Trump, ABD, Barişa, İdlib, Drone, Ebubekir el Bağdadi, IŞİD, Anadolu Ajansı (AA)
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    AA: İdlib'de Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi
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