AA: İdlib'de Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

ABD'nin, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyon yeri, AA kameralarına yansıdı.
Ağır yaralı olarak bulunan ve dört yıl boyunca tedavi edilen ‘Astrid’ isimli caretta caretta yeniden denize bırakıldı.
Pazarlama danışmanlığı firması Interbrand, 2019’un en iyi küresel markaları listesini yayımladı.
Dünyada her ekim ayının son cuması kutlanan Lemurlar Günü'nde Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki lemurlar ziyafetle ödüllendirildi.
Antalya’da ticari taksici ve aynı zamanda girişimci olan Hakan Doğan, sürücülerinin tehlike anında ya da acil durumlarda dışarıya yardım mesajı gönderebilmesini sağlayan uyarı sistemli taksi tepe lambası geliştirdi. Tehlike anında taksi yazan ışıklı anında ’Polis imdat’ yazısına dönüyor.
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