AA: İdlib'de Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

Antalya’da ticari taksici ve aynı zamanda girişimci olan Hakan Doğan, sürücülerinin tehlike anında ya da acil durumlarda dışarıya yardım mesajı gönderebilmesini sağlayan uyarı sistemli taksi tepe lambası geliştirdi. Tehlike anında taksi yazan ışıklı anında ’Polis imdat’ yazısına dönüyor.