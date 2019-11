Taylor Swift, toplamda kazandığı 29 ödülle Michael Jackson'ın rekorunu kırdı

American Music Awards (Amerikan Müzik Ödülleri) Los Angeles'ta düzenlenen törenle dağıtıldı. Taylor Swift'in "yılın sanatçısı" ödülünü kazandığı geceden ödüller dönenler arasında Senorita adlı şarkının klipiyle büyük sükse yapan ardından aşk yaşamaya başlayan Camila Cabello ve Shawn Mendes ile Selena Gomez de vardı.

'Yılın sanatçısı' ödülü başta olmak üzere toplamda 5 ödül kazanan Swift, Michael Jackson'ın American Music Awards rekorunu kırdı. Popun kralı, American Music Awards tarihi boyunca 24 ödül almıştı, fakat Taylor Swift şu ana kadar almış olduğu 29 ödülle Michael Jackson'ın tahtını salladı.

İşte gecede dağıtılan belli başlı ödüller:

Yılın sanatçısı: Taylor Swift

Yılın yeni sanatçısı: Billie Eilish

Yılın işbirliği: Shawn Mendes ve Camila Cabello ("Señorita")

Yılın turnesi: BTS

Favori müzik videosu: Taylor Swift ("You Need to Calm Down")

Favori sosyal sanatçı: BTS

En iyi pop- rock erkek şarkıcı: Khalid

En iyi pop- rock kadın şarkıcı: Taylor Swift

En iyi ikili ya da grup: BTS

En iyi albüm: Lover (Taylor Swift)

En iyi pop rock şarkı: Without Me (Halsey)

En iyi erkek şarkıcı- Country müzik: Kane Brown

En iyi kadın şarkıcı- Country müzik: Carrie Underwood

En iyi ikili ya da grup- Country müzik: Dan ve Shay

En iyi Country albümü: Cry Pretty (Carrie UNderwood)

En iyi Country şarkı: "Speechless" ( Dan + Shay)

En iyi şarkıcı_ Hip Hop: Cardi B

En iyi hip hop albümü; "Hollywood's Bleeding" (Post Malone)

En iyi hip hop şarkısı: "Old Town Road" (Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus)

En iyi erkek şarkıcı- Soul/R&B: Bruno Mars

En iyi kadın şarkıcı- Soul/R&B: Beyonce

En iyi albüm- Soul/R&B: Free "Spirit" (Khalid)

En iyi şarkı-Soul/R&B:Talk (Khalid)

En iyi sanatçı- Alternatif rock: Billie Eilish