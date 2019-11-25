Taylor Swift, toplamda kazandığı 29 ödülle Michael Jackson'ın rekorunu kırdı

American Music Awards (Amerikan Müzik Ödülleri) Los Angeles'ta düzenlenen törenle dağıtıldı. Taylor Swift'in "yılın sanatçısı" ödülünü kazandığı geceden ödüller dönenler arasında Senorita adlı şarkının klipiyle büyük sükse yapan ardından aşk yaşamaya başlayan Camila Cabello ve Shawn Mendes ile Selena Gomez de vardı.
'Yılın sanatçısı' ödülü başta olmak üzere toplamda 5 ödül kazanan Swift, Michael Jackson'ın American Music Awards rekorunu kırdı. Popun kralı, American Music Awards tarihi boyunca 24 ödül almıştı, fakat Taylor Swift şu ana kadar almış olduğu 29 ödülle Michael Jackson'ın tahtını salladı.
İşte gecede dağıtılan belli başlı ödüller:
Yılın sanatçısı: Taylor Swift
Yılın yeni sanatçısı: Billie Eilish
Yılın işbirliği: Shawn Mendes ve Camila Cabello ("Señorita")
Yılın turnesi: BTS
Favori müzik videosu: Taylor Swift ("You Need to Calm Down")
Favori sosyal sanatçı: BTS
En iyi pop- rock erkek şarkıcı: Khalid
En iyi pop- rock kadın şarkıcı: Taylor Swift
En iyi ikili ya da grup: BTS
En iyi albüm: Lover (Taylor Swift)
En iyi pop rock şarkı: Without Me (Halsey)
En iyi erkek şarkıcı- Country müzik: Kane Brown
En iyi kadın şarkıcı- Country müzik: Carrie Underwood
En iyi ikili ya da grup- Country müzik: Dan ve Shay
En iyi Country albümü: Cry Pretty (Carrie UNderwood)
En iyi Country şarkı: "Speechless" ( Dan + Shay)
En iyi şarkıcı_ Hip Hop: Cardi B
En iyi hip hop albümü; "Hollywood's Bleeding" (Post Malone)
En iyi hip hop şarkısı: "Old Town Road" (Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus)
En iyi erkek şarkıcı- Soul/R&B: Bruno Mars
En iyi kadın şarkıcı- Soul/R&B: Beyonce
En iyi albüm- Soul/R&B: Free "Spirit" (Khalid)
En iyi şarkı-Soul/R&B:Talk (Khalid)
En iyi sanatçı- Alternatif rock: Billie Eilish
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)