Geceyi çadırlarda geçiren depremzedeler, yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı

Evlerinin hasarlı olduğu için AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırlarda kalan yurttaşlar ısınma sorunu yaşıyor. Çadır önünde ateş yakarak ısınmaya çalışan vatandaşlar bu sorunlarının çözülmesini istiyor.
Kırgızistan’ın Kara Suu bölgesinde Türk tarihinde önemli bir yer tutan spor dalı olarak bilinen ‘kök börü’ yarışması düzenlendi.
27 Ocak 1945’te, çoğu Yahudi 1 milyon 100 bin kişinin katledildiği Polonya’nın Krakov kentindeki Nazilerin Auschwitz Toplama kampı Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarıldı. Bu kurtarılışın 75. yıldönümünde Rusya dahil olmak üzere birçok ülkede anma törenleri düzenlendi.
39 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 vatandaşın yaralandığı, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı Elazığ depreminde kalan son enkaz altında 2 kişinin cenazesine ulaşılmaya çalışılıyor. AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle alarma geçen Çin’de bir yandan vaka sayıları artıp karantina alanları genişlerken, bir yandan da virüse dair bulgular netleşiyor. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 26’ya yükselirken, en az 830 kişinin virüse yakalandığı belirtiliyor.
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