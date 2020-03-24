Putin'in ziyaret ettiği Moskova yakınındaki 'koronavirüs hastanesi'nden görüntüler

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104167/67/1041676794_0:6:2700:1524_1200x675_80_0_0_13fc9f3de5ac0578d5b98e80308a153a.jpg
Sputnik Türkiye
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://tr.sputniknews.com/foto/202003241041677080-putinin-ziyaret-ettigi-moskova-yakinindaki-koronavirus-hastanesinden-goruntuler/
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova yakınındaki Kommunarka'da bulunan 'koronavirüs hastanesini' ziyaret etti.
Ziyaret sırasında tüm güvenlik önlemlerini alan Rus lider, kendisine eşlik eden 40 no'lu hastanenin Başhekimi Denis Protsenko'dan bilgi aldı.
Vladimir Putin'in ziyaret ettiği Moskova bölgesindeki 'koronavirüs hastanesi'nden kareler, Sputnik'in galerisinde.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)