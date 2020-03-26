Koronavirüs günlerinde sokaklar: Tedbir, tedbirsizlik ve yanlış bilinenler

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ile birlikte sosyal yaşamda kısıtlamalara gidildi. Ancak bu kısıtlamalar sokağa kısmen yansıyor.

Güneydoğu’nun önemli merkezlerinden biri olan Diyarbakır’da da durum aynı. Kentte alınan önlemler her geçen gün biraz daha sokağa yansırken, özellikle bazı noktalardaki kalabalıklar henüz tam anlamıyla bitmiş değil.

Tarihi mekanlar boşalırken, kentin bazı noktaları halen kalabalık. Sokaktaki bazı vatandaşlar maske ve eldiven takarken, bazıları hiçbir önlem almadan kalabalık ortamlarda dikkat çekiyor.

Bazıları "Güneşli havada bir şey olmaz" derken bazıları da "Allah’tan gelen bir şey" diyerek dua ettiğini söylüyor. Günlük işlerde çalışan vatandaşlar ise "Bir gün çalışmasak eve ekmek götüremeyiz, çalışmak zorundayız" diyor. Kentte, en çok maske ve eldiven takarak önlem alanlar ise kadınlar.