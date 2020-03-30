Rize'de koronavirüsten korunmak için mahalleyi kepenkle kapattılar: 'Kafamız rahat'

İstanbul'daki iş yerlerini geçici süreyle kapatarak memleketleri Rize'ye dönen Zeynel ve Rıza Eskici kardeşler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahalle yoluna kepenk kurdu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını neredeyse bütün dünyayı etkisi altına alırken bazı ülkerde pastacı, fırıncı ve aşçılar virüse karşı mücadeleye destek amacıyla sıradışı yemekler pişirmeye başladı.
Uluslararası fotoğrafçılık yarışmaları arasında prestijli olarak kabul edilen Yılın Doğa Fotoğrafçısı Yarışması’nın (Nature TTL Photographer of the Year) 2020 yılı kazananları belli oldu.
Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ile birlikte sosyal yaşamda kısıtlamalara gidildi. Ancak bu kısıtlamalar sokağa kısmen yansıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan bazı ülkelerin kentlerinde ıssızlaşan sokaklara vahşi hayvan ve kuşların çıktığı görüldü.
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