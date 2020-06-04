'Sosyal mesafe ayakkabısı'nı üretti: maliyeti 115 dolar, 45 santimden uzun

2 aylık ev karantinasının ardından aldığı önlemleri mayısta gevşetmeye başlayan Romanya’da Grigore Lup adında bir ayakkabıcı, insanların sosyal mesafeye dikkat etmediğini fark etti. Bunu engellemek için 45 santimden uzun olacak şekilde sosyal mesafeyi koruyacak uzun burunlu bir ayakkabı icat etti.