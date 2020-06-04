'Sosyal mesafe ayakkabısı'nı üretti: maliyeti 115 dolar, 45 santimden uzun

Romanya’da bir ayakkabıcı, sosyal mesafenin korunabilmesi için 45 santimden uzun ayakkabı üretti. Maliyeti 115 dolar ayakkabının şimdiye kadar 5 kişi tarafından sipariş edildiği belirtildi.
Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirildi.
ABD’de siyah George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar artarak devam ediyor. Polis şiddetinin damga vurduğu protesto gösterileri ülke geneline yayılırken, bazı bölgelerden gelen dayanışma görüntüleri gündem oldu.
Umman Denizi'nde oluşan ve son 70 yılda Mumbai’yi vuracak en kötü kasırga olduğu ifade edilen Nisarga Kasırgası, Hindistan'ın Maharaştra eyaleti kıyılarına ulaştı. Kasırga yüzünden Kovid-19 hastalarının tahliye edildiği belirtildi.
Tam 65 sene önce 2 Haziran 1955 tarihinde dünyanın ilk uzay üssü Baykonur hizmete girdi.
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