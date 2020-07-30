Peru'da koronavirüsle mücadele: Seyyar araç, ihtiyacı olana bedava oksijen dağıtıyor

Peru’nun başkenti Lima’da, koronavirüsle mücadele amacıyla mobil bir üretim aracıyla ‘bedava oksijen tüpü’ dağıtılıyor. Ordunun kontrolünde olan araçlara boş tüplerini getiren halk, yeniden oksijen doldurtup yakınlarına taşıyor.
Bu yıl 5. kez düzenlenen En Güzel Ülke Fotoğraf Yarışması’nda kazananların isimleri açıklandı.
Bursa’daki kurban pazarında 4 boynuzlu koç ve boynuzları karışan keçiyi görenler şaşkına döndü. Koç ve keçinin gördüğü ilgiden memnun olan sahipleri, kurban alışverişinin son gün ya da bayrama bırakılmamasını istedi.
Dünyanın dört bir köşesinde pek çok ülkede muhteşem manzaralı yüzme havuzları bulunuyor. Kimi doğal oluşum, kimi ise insanlığın inanılmaz mimari zekası sonucu inşa edilmiş bu havuzlar görenleri hayran bırakıyor.
Adana'da sosyal mesafeden yola çıkıp ürettiği 'Koronasiklet' ilgi odağı oldu. Sürüş için randevu talebinde bile bulunan bisikletin fren mekanizması uçağın iniş sırasındaki sistemden esinlenerek yapıldı.
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