Moria’daki yangın: Sığınmacılar hala sokaklarda yatıyor, halk gitmelerini istiyor

Yunanistan’ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampındaki yangının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen binlerce sığınmacı hala sokaklarda kalmak zorunda. Yerel halk ve ada yetkilileri ise sığınmacıların gitmesini istiyor, yeni bir kamp inşa edilmesine karşı çıkıyor.
Ekonomisi çöküşteki Lübnan'ı mavha sürükleyen Beyrut Limanı'ndaki patlamadan bir ay sonra bu kez bölgedeki petrol ve lastik deposunda büyük bir yangın çıktı.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde farklı bölgelerde devam eden yangınlar 144 bin dönüm araziyi kül ederken, San Francisco kentinde gökyüzünün rengini turuncuya çevirdi.
Hollanda’da bir üniversite, salgın nedeniyle çevrimiçi olarak verilen derslerin sayısını sınırlandırmak ve dijital ortamın verdiği yalnızlık hissinden kurtarmak için parklarda, meydanlarda ve otoparklarda açık hava dersleri düzenliyor.
ABD’nin New York eyaletinde, Başkan Donald Trump’ın koronavirüs politikasını ve son günlerde askerlere yönelik sarf ettiği iddia edilen sözlerle ilgili eleştirel bir ‘canlı heykel’ çalışması yapıldı: Trump, golf arabasında savaşta ve Kovid-19 nedeniyle ölenlerin mezarını yıkarken, Fox News sunucuları da arabayı itiyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)