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    Moria’daki yangın: Sığınmacılar hala sokaklarda yatıyor, halk gitmelerini istiyor

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    • Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya, yani kapasitesinin 4 katı insana ev sahipliği yapan Moria sığınmacı kampı önceki gün henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın nedeniyle neredeyse tamamen yok oldu.
    • Yangının ardından Yunan hükümeti, sokakta kalan sığınmacıların barınması için yeni çadırlar gönderdiğini, yardım için de Mitilini limanına bir yolcu feribotunun yanaştığını açıkladı.
    • Ancak söz konusu plan, yeni gelen geçici çadırların da öncekileri gibi kalıcı kampa dönüşeceğinden korkan yerel yetkili ve ada sakinlerinin direnişi ve reddiyle karşılaştı.
    • Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, MEGA TV'ye yaptığı açıklamada, yerel halkın sığınmacıları istemediğini belirterek, Ailelerin, savunmasız insanların ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız ifadelerini kullandı.
    • Bakan Mitarachi, Yerel yetkililerin buna karşı teklif ettiği şey ise, sığınmacıların tekneye binip Atina'daki Pire limanına gitmesi. Teknik olarak bu uygulanabilir bir plan değil, koronavirüsten dolayı daha fazla güvenlik sorunu yaratacak diye ekledi.
    • Sığınmacı – Midilli, kamp – mülteci - Yunanistan
    • Tüm bu tartışmalar sürerken kamptaki yangından kaçan binlerce sığınmacı iki geceyi de dışarıda geçirmek zorunda kalırken, Yunan televizyonun yayınladığı görüntülere göre bazıları mezarlıkta kamp kurmaya başladı.
    • Afganistan’dan gelen 25 yaşındaki kadın Zohra, Moria bitti. 2 gündür yollardayız, su yok, yemek yok ve geceler çok soğuk oluyor diye konuştu.
    • Yangından kaçmak zorunda kalmadan önce kampta kalanların bazılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkmıştı.
    • Avrupa'daki 2015-2016'daki sığınmacı krizinin ardından, özellikle kamptaki nüfusun artmasıyla birlikte sığınmacılara karşı daha düşmanca ve sert olurken, adadaki yetkililer de hükümetin Moria’yı açık hava kampına dönüştürme planına karşı çıkıyordu.
    © REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
    Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya, yani kapasitesinin 4 katı insana ev sahipliği yapan Moria sığınmacı kampı önceki gün henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın nedeniyle neredeyse tamamen yok oldu.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0b/1042824791_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_39a22645c71dd3bf2ebea662a6273de8.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202009111042824872-moriadaki-yangin-siginmacilar-hala-sokaklarda-yatiyor-halk-gitmelerini-istiyor/

    Yunanistan’ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampındaki yangının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen binlerce sığınmacı hala sokaklarda kalmak zorunda. Yerel halk ve ada yetkilileri ise sığınmacıların gitmesini istiyor, yeni bir kamp inşa edilmesine karşı çıkıyor.

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    Etiketler:
    Çadır, Mülteci, Afganistan, Moria, Yangın, Kamp, Sığınmacı, Yunanistan
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    Sığınmacı – Midilli, kamp – mülteci - Yunanistan
    Moria’daki yangın: Sığınmacılar hala sokaklarda yatıyor, halk gitmelerini istiyor
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