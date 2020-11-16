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    Fransa'da Katolikler koronavirüs tedbirlerini sokakta ayinle protesto etti

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    • Fransa'da bir ay sürmesi planlanan kısmi karantina çerçevesinde kiliselerde kalabalık ayinlerin yasaklanmasını protesto eden Fransız Katolikler, hafta sonu boyunca birçok kentte sokaklarda ibadet etti.
    • Güneybatısında yer alan Bordeaux şehrinde, 300 kişilik kalabalık kilisenin dışına toplanıp kitlesel ayinlere izin verilmesi talebinde bulundu.
    • Toplantıların protesto olarak duyurulmasına rağmen, bazı katılanların dua ve ilahileri okuyarak, polisin adli işlem başlatıp organizatörleri sorgulamasına neden oldu.
    • Cumartesi günü ise 250 kişilik bir grup Rennes katedralinin önünde toplanıp dua etti. Benzer protestolar, kuzeydoğu kenti Strasbourg ve batı kenti Nantes'te de düzenlendi. Çoğu protestocunun maske takması dikkat çekti.
    • Başkent Paris'te ise Saint-Sulpice kilisesinin dışında toplanılmasına izin verilmedi. Gerekçe olarak da koronavirüs salgını ve küçük çaplı bir ayinin ardından halkın sokakta dua etme girişiminde bulunmasından korkulması gösterildi.
    • Fransa'da ilan edilen yeni önlemler kapmasında kiliselerin cenaze ve düğün düzenlemesine izin veriliyor. Ancak bunlara toplamda 30 kişi katılabiliyor, kilise içinde de aynı anda 6 kişi bulunabiliyor. Daha büyük toplantılara da hiçbir şekilde izin verilmiyor.
    • Fransa'nın en yüksek idari mahkemesi Danıştay, Katolik grupların yasağa karşı yaptığı itirazı reddetmişti.
    • İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, France Info radyosunda yaptığı açıklamada, bir haftasonu daha benzer protestolara asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, Hayat her şeyden daha önemli ve hayat koronavirüsle savaşmakla ilgili ifadelerini kullandı.
    • Ancak bazıları, açık kalmasına izin verilen süpermarket gibi yerlerin kiliselerden daha tehlikeli olduğunu öne sürerek yasağa karşı çıkıyor.
    © AFP 2020 / SEBASTIEN SALOM-GOMIS
    Fransa'da bir ay sürmesi planlanan kısmi karantina çerçevesinde kiliselerde kalabalık ayinlerin yasaklanmasını protesto eden Fransız Katolikler, hafta sonu boyunca birçok kentte sokaklarda ibadet etti.
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    https://tr.sputniknews.com/foto/202011161043231938-fransada-katolikler-koronavirus-tedbirlerini-sokakta-ayinle-protesto-etti--/

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yükselişe geçtiği ve birçok aktivitenin kısıtlama getirildiği Fransa’da Katolikler sokaktaydı. Kiliselerde büyük ayin yasağını protesto eden Fransız Katoliklerin bazıları ayini sokağa taşıdı.

    30 Ekim'den itibaren başlayan 2. ulusal karantina uygulamasında ibadet yerleri açıkken düzenli olarak yapılan ibadet hizmetleri yasaklanmış durumda.

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    Etiketler:
    Katolik, Fransa, Protesto, Tedbir, Kovid-19, Koronavirüs
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    Fransa, protesto -koronavirüs - kilise
    Fransa'da Katolikler koronavirüs tedbirlerini sokakta ayinle protesto etti
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