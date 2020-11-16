Fransa'da Katolikler koronavirüs tedbirlerini sokakta ayinle protesto etti

30 Ekim'den itibaren başlayan 2. ulusal karantina uygulamasında ibadet yerleri açıkken düzenli olarak yapılan ibadet hizmetleri yasaklanmış durumda.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yükselişe geçtiği ve birçok aktivitenin kısıtlama getirildiği Fransa’da Katolikler sokaktaydı. Kiliselerde büyük ayin yasağını protesto eden Fransız Katoliklerin bazıları ayini sokağa taşıdı.
30 Ekim'den itibaren başlayan 2. ulusal karantina uygulamasında ibadet yerleri açıkken düzenli olarak yapılan ibadet hizmetleri yasaklanmış durumda.
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