New York'ta karantina karşıtları maske yaktı

ABD'nin New York kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerine ve karantinaya karşı çıkan bir grup gösterici maske yaktı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, ordu birliklerinin Dağlık Karabağ'daki Ağdam bölgesine girdiği bildirildi.
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’ın imzaladığı anlaşma uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca konuşlanan Rus barış gücünün Laçin koridorunu sivil ulaşım için tamamen güvenli hale getirdiği bildirildi.
Mardin’de 55 yıldır bakırcılık mesleğini icra eden Hasan Özcan, zanaatıyla Mezopotamya’nın Şahmeran efsanesini yaşatıyor. Zanaatının unutulmaması için çaba gösteren Hasan Usta fabrikasyon ürünlerin el sanatlarını bitirdiğini belirterek “Biz öldükten sonra kimse bunu devam ettirmeyecek” diyor.
Uluslararası 2020 Yılı Manzara Fotoğrafçısı Yarışması'nın (ILPOTY 2020) kazananları açıklandı.
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