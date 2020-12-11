İnsan yılda ne kadar plastik yiyor?

Araştırmaya göre, insanın ortalama yılda bir 250 gramlık itfaiyeci kaskı kadar plastik tüketiyor.
Plastik üretiminin katlanarak arttığı günümüzde insanların farkında olmadan yediği plastik miktarını gösteren fotoğraflar, Sputnik'in galerisinde.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın gerçekleştirdiği araştırmada insanların yediği gıda ürünlerinden vücutlarına gelen plastik miktarı hesaplandı.
Araştırmaya göre, insanın ortalama yılda bir 250 gramlık itfaiyeci kaskı kadar plastik tüketiyor.
Plastik üretiminin katlanarak arttığı günümüzde insanların farkında olmadan yediği plastik miktarını gösteren fotoğraflar, Sputnik'in galerisinde.
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