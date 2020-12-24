Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.
Dünyanın dört bir yanında araştırmacılar koronavirüse karşı koruyan etkili aşı geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Aşılar sağlık alanında 20. yüzyılın en önemli başarılarından biri olarak kabul ediliyor.
Fransa’nın batı kıyısındaki Puy de Vaux’de Miss France 2021 Güzellik Yarışması düzenlendi.
Diyarbakır’da 500 yıllık olduğu tahmin edilen Surp Sarkis Kilisesi bakımsızlıktan yıkılıyor. Yıllardır defineciler tarafından kazılan kilisenin yüzde 70’i yıkılırken, düşen işlemeli taşlar ve sütunlar çalınarak satılıyor. Ermeni Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gafur Türkay, kilisenin onarılarak turizme kazandırılması çağrısı yaptı.
Bugün Arap Baharı olarak anılan isyan dalgasının 10. yıldönümü. Tüm bölgenin etkilendiği sürecin ilk tohumu 17 Aralık 2010 tarihinde Tunus'ta bir seyyar satıcının kendisini canlı canlı ateşe vermesiyle atıldı.
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