Sabiha Gökçen’de yolculara yılbaşı hediyesi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Noel Baba kostümü giyen bir animatör yurt dışından gelen yolculara hediye dağıtarak yeni yıl dileklerinde bulundu.
Amerikan Mikrobiyoloji Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Agar Art 2020 Yarışması'nda ödül alan eserler belirlendi.
Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.
Dünyanın dört bir yanında araştırmacılar koronavirüse karşı koruyan etkili aşı geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Aşılar sağlık alanında 20. yüzyılın en önemli başarılarından biri olarak kabul ediliyor.
Fransa’nın batı kıyısındaki Puy de Vaux’de Miss France 2021 Güzellik Yarışması düzenlendi.
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