New York'ta 3D yazıcıyla ev inşa edildi

Demo olduğu belirtilen ev, SQ4D isimli inşaat firması tarafından halka ve sektöre 3D yazıcıyla böyle bir yapı inşa etmenin mümkün olduğunu göstermek amacıyla inşa edildi.
Dev bir üç boyutlu yazıcıyla inşa edilen ev, Sputnik'in galerisinde.
New York Calverton'da SQ4D isimli bir firma, bir evi dev bir üç boyutlu yazıcı kullanarak inşa etti. Tamamen 3D yazıcı kullanılarak inşa edilen ve 130 metrekare olan evin fiyatı ise 299 bin dolar.
Demo olduğu belirtilen ev, SQ4D isimli inşaat firması tarafından halka ve sektöre 3D yazıcıyla böyle bir yapı inşa etmenin mümkün olduğunu göstermek amacıyla inşa edildi.
Dev bir üç boyutlu yazıcıyla inşa edilen ev, Sputnik'in galerisinde.
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