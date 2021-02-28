Mersin’de 8 bin yıllık kaya resimleri keşfedildi

Mersin’de, ‘Orta Toroslar Tarih Öncesi Projesi’ kapsamında sürdürülen çalışmada, bir mağarada; 15’e yakın 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu.
Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Motei, Siyah Giyen Adamlar 3 filminden esinlenerek hurdacılardan topladığı malzemelerle tek tekerlekli motosiklet yaptı.
33 yıldır baklavacılık yapan ve dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaparak standart bir baklava tepsisine bin 386 baklava dilimi sığdıran Ahmet Özen, adını Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırmaya hazırlanıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de, dünyanın en büyük silah fuarından biri olan ve 80’den fazla ülkenin temsilcilerinin katıldığı IDEX 2021 düzenleniyor.
NASA, 'Perseverance' adlı keşif aracının Mars'a başarılı iniş yapmasının ardından Kızıl Gezegen'den gelen yakın çekim görüntülerini yayınladı.
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